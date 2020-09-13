تيسير خالد: اتفاقيات أوسلو جلبت لنا الكوارث ويجب التحرر من قيودها كافة

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رام الله - دنيا الوطن

بمناسبة مرور 27 عاماً على اتفاقية أوسلو، دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التحرر من قيودها كافة.



وأضاف: في مثل هذا اليوم من العام 1993، أي قبل 27 عاماً بالتمام والكمال، تم التوقيع في حديقة البيت الأبيض على اتفاقية أوسلو، وفي حينه عارضنا تلك الاتفاقية، وقلنا إن كل مادة فيها تحتاج إلى مفاوضات، فضلاً عن خطيئة تقسيم الضفة إلى مناطق (ا. ب. ج) واستبعاد القدس من أحكامها.



وتابع : يومها كان عدد المستوطنين 150 ألفاً، أما اليوم فقد تجاوز 850 ألف مستوطن، وأصبحت المستوطنات بمجالها الحيوي ومعسكرات الجيش، تسيطر على أكثر من 60% من الضفة الغربية، وأينما تجولت خارج المدن في الضفة الغربية، فأنت في مناطق الاستيطان، وإذا أضفت جدار الفصل العنصري، فسوف تجد نفسك تتحرك في أقفاص، تحت سيطرة قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين، هي مناطق التواجد السكاني الفلسطيني.



وختم خالد مدونته قائلاً: أوسلو جلبت لنا الكوارث، ويجب التخلص منها ومن ملاحقها وبروتوكولاتها عملاً بقرارات المجلس الوطني في دورة انعقاده عام 2018 وقرارات الدورات المتعاقبة للمجلس المركزي وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير ومؤسساتها بما فيها اللجنة التنفيذية للمنظمة باعتبارها القيادة السياسية العليا للشعب الفلسطيني وإعادة ترتيب الأوضاع في الساحة الفلسطينية وفقاً لما تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير للأمناء العامين لفصائل العمل الوطني والإسلامي لطي صفحة الانقسام الأسود واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني وبدء التعامل مع إسرائيل كدولة احتلال استعماري استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي على المستوى الوطني والدولي، وبدء إعداد القوى للدخول في عصيان وطني شامل، لا يتوقف إلا بزوال الاحتلال.