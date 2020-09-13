حالتا وفاة جديدتان بفيروس (كورونا) في غزة خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في القطاع، مما رفع عدد الوفيات لـ 15 حالة.





وقالت الصحة، في تقريرها اليومي: "وفاة المواطن نبيل حلاوة (46 عاماً) بمستشفى غزة الأوروبي، جراء إصابته بفيروس (كورونا)، ووفاة المواطنة نوال الرنتيسي (63 عاماً) في مستشفى غزة الأوروبي، جراء إصابتها بفيروس كورونا".





وحسب الوزارة، فإن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 1819 إصابة منها حالات نشطة حالياً 1588 حالة

متعافون 216 حالة، والوفيات 15 (14 من داخل المجتمع و1 من العائدين).

رام الله - دنيا الوطن