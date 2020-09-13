طالع تطورات الموجة الحارة الحالية في فلسطين

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خاص دنيا الوطن

توقع أيمن المصري، مدير موقع طقس فلسطين، أن تضعف حدة الأجواء الحارة بشكل تدريجي، خلال الفترة المقبلة حيناً، وتشتد حيناً آخر.



وأوضح المصري في تصريح لـ"دنيا الوطن"، الأراضي الفلسطينية، تبقى اليوم وغداً وبعد غدٍ، تحت تأثير أجواء صيفية معتدلة نسبياً، وتبقى الأجواء حارة وقت الظهيرة، وتسود أجواء لطيفة ومنعشة في ساعات المساء والليل والصباح الباكر.



وقال: "إن درجات الحرارة، ستشهد ارتفاعاً جديداً مع نهاية الاسبوع الحالي، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها السنوية بحدود 3 إلى 4 درجات، قبل ان تعاود الانخفاض خلال النصف الأول من الأسبوع المقبل"، مشيراً إلى أن فصل الخريف في فلسطين، يبدأ فلكياً في منتصف الأسبوع المقبل، حيث يتساوى الليل والنهار، ومن ثم تصبح ساعات الليل أطول من ساعات النهار.