قد تكون الثالثة بالتطبيع.. دولة خليجية تُرحب باتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت حكومة سلطنة عمان، عن ترحيبها، بتوصل البحرين إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، معربة عن أملها في أن يسهم هذا "التوجه الاستراتيجي" بإحلال السلام في المنطقة.



وقالت حكومة عمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية والقناة العامة، إنها "رحبت بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في إطار حقوقها السيادية، والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل".



وأضافت أنها "تأمل بأن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد، الذي اختارته بعض الدول العربية، رافداً عملياً ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقيام دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".



وأوضحت أنه يجسد مبدأ حل الدولتين، كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية، ويعكس في نفس الوقت تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع".



وسبق، أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 11 أيلول/ سبتمبر، عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل.



ولاحقاً في نفس اليوم، أصدرت البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة، بياناً مشتركاً، أكدت فيه توصل الطرفين البحريني والإسرائيلي إلى الاتفاق، قائلة: إن فتح الحوار بينهما سيؤيد "التحول الإيجابي للشرق الأوسط، ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".



وتأتي هذه التطورات، بعد أن أعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 آب/ أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي، حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.



وبعد توقيع هذا الاتفاق، الأمر الذي من المقرر، أن يتم في 15 أيلول/ سبتمبر في واشنطن، تصبح الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع إسرائيل، وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).