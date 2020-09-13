عاجل

  • مديرية التربية والتعليم في بيت لحم تقرر اغلاق مدارس وشعب صفية بسبب كورونا

  • راصد جوي: ارتفاع بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري والخريف الأسبوع المقبل

عربي

قد تكون الثالثة بالتطبيع.. دولة خليجية تُرحب باتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي

قد تكون الثالثة بالتطبيع.. دولة خليجية تُرحب باتفاق التطبيع البحريني الإسرائيلي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حكومة سلطنة عمان، عن ترحيبها، بتوصل البحرين إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، معربة عن أملها في أن يسهم هذا "التوجه الاستراتيجي" بإحلال السلام في المنطقة.

وقالت حكومة عمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية والقناة العامة، إنها "رحبت بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في إطار حقوقها السيادية، والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل".

وأضافت أنها "تأمل بأن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد، الذي اختارته بعض الدول العربية، رافداً عملياً ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وقيام دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".

وأوضحت أنه يجسد مبدأ حل الدولتين، كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية، ويعكس في نفس الوقت تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع".

وسبق، أن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 11 أيلول/ سبتمبر، عن "اختراق دبلوماسي" جديد بعد التوصل إلى اتفاق سلام بين البحرين وإسرائيل.

ولاحقاً في نفس اليوم، أصدرت البحرين وإسرائيل والولايات المتحدة، بياناً مشتركاً، أكدت فيه توصل الطرفين البحريني والإسرائيلي إلى الاتفاق، قائلة: إن فتح الحوار بينهما سيؤيد "التحول الإيجابي للشرق الأوسط، ويزيد الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".

وتأتي هذه التطورات، بعد أن أعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 آب/ أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي، حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

وبعد توقيع هذا الاتفاق، الأمر الذي من المقرر، أن يتم في 15 أيلول/ سبتمبر في واشنطن، تصبح الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع إسرائيل، وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

أخبار ذات صلة

السفارة الأمريكية: خليفة حفتر يلتزم شخصياً بإنهاء حصار المنشآت النفطية في ليبيا

السفارة الأمريكية: خليفة حفتر يلتزم شخصياً بإنهاء حصار المنشآت النفطية في ليبيا

مسؤول يُوضح حقيقة حريق مرفأ بيروت الجديد

مسؤول يُوضح حقيقة حريق مرفأ بيروت الجديد

تونس تُعيّن سفيراً في ليبيا بعد ست سنوات من شغور المنصب

تونس تُعيّن سفيراً في ليبيا بعد ست سنوات من شغور المنصب

ياسين أقطاي: تفاهم مصري-تركي في ليبيا

ياسين أقطاي: تفاهم مصري-تركي في ليبيا

حمدوك يتحدث عن مؤتمر يضع حداً لأطول حرب بأفريقيا تأخر65 عاماً

حمدوك يتحدث عن مؤتمر يضع حداً لأطول حرب بأفريقيا تأخر65 عاماً

المغرب يُوضح حقيقة الإعلان عن رحلات جوية مباشرة مع إسرائيل

المغرب يُوضح حقيقة الإعلان عن رحلات جوية مباشرة مع إسرائيل

إيران تكشف حجم صادراتها للدول العربية خلال خمسة أشهر

إيران تكشف حجم صادراتها للدول العربية خلال خمسة أشهر

مصر تُسجل انخفاضاً بإصابات فيروس (كورونا) وارتفاعاً طفيفاً بالوفيات

مصر تُسجل انخفاضاً بإصابات فيروس (كورونا) وارتفاعاً طفيفاً بالوفيات

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: اتفاقيات أوسلو جلبت لنا الكوارث ويجب التحرر من قيودها كافة

تيسير خالد: اتفاقيات أوسلو جلبت لنا الكوارث ويجب التحرر من قيودها كافة

تسجل 150 انتهاكاً من الاحتلال بحق صيادي غزة في أغسطس

تسجل 150 انتهاكاً من الاحتلال بحق صيادي غزة في أغسطس

النخالة يستقبل أمين عام التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة

النخالة يستقبل أمين عام التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة

هيئة الأسرى: أوضاع صحية مقلقة للأسيرين المضربين الأخرس وشعيبات

هيئة الأسرى: أوضاع صحية مقلقة للأسيرين المضربين الأخرس وشعيبات

السفير الفرا: سنطالب مؤتمر المانحين بتقديم كل المساعدات لفلسطين

السفير الفرا: سنطالب مؤتمر المانحين بتقديم كل المساعدات لفلسطين

لجنة الطوارئ العليا في نابلس تتدارس توصية إغلاق المحافظة لمدة أسبوع

لجنة الطوارئ العليا في نابلس تتدارس توصية إغلاق المحافظة لمدة أسبوع

سعد: 40 ألف عامل سيغادرون أماكن عملهم حال التصويت على الإغلاق

سعد: 40 ألف عامل سيغادرون أماكن عملهم حال التصويت على الإغلاق

القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية تُعلن انطلاق فعالياتها

القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية تُعلن انطلاق فعالياتها

منوعات

عمرو دياب ونانسي عجرم يتصدّران قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيراً

عمرو دياب ونانسي عجرم يتصدّران قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيراً

بعد السرطان.. إصابة الفنانة العمانية فخرية خميس بفيروس (كورونا)

بعد السرطان.. إصابة الفنانة العمانية فخرية خميس بفيروس (كورونا)

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع جريمة (اغتصاب وقتل) طفل بالمغرب

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع جريمة (اغتصاب وقتل) طفل بالمغرب

شاهد: أحمد الفيشاوى يسخر من محمد رمضان في &#34;نمبر 2&#34; ويخرج الكليب لنفسه

شاهد: أحمد الفيشاوى يسخر من محمد رمضان في "نمبر 2" ويخرج الكليب لنفسه

شاهد: هل تدخل &#34;زينب فياض&#34; ابنة &#34;هيفاء وهبي&#34; عالم الغناء؟

شاهد: هل تدخل "زينب فياض" ابنة "هيفاء وهبي" عالم الغناء؟

شاهد: لبلبة تودع الصيف بجلسة تصوير &#34;مثيرة&#34; على البحر

شاهد: لبلبة تودع الصيف بجلسة تصوير "مثيرة" على البحر

شاهد: ماذا يقول حسن الرداد عن شائعة طلاقه؟ وما عِلاقة أمينة خليل؟

شاهد: ماذا يقول حسن الرداد عن شائعة طلاقه؟ وما عِلاقة أمينة خليل؟

شاهد: سميرة سعيد تستكمل حربها على الرجل بأغنية &#34;قط و فار&#34;

شاهد: سميرة سعيد تستكمل حربها على الرجل بأغنية "قط و فار"

وفاة عبد الرازق الشيمي &#34;فرعون&#34; أشهر كومبارس في السينما المصرية

وفاة عبد الرازق الشيمي "فرعون" أشهر كومبارس في السينما المصرية

الظهور الأول لمنال سلامة بعد &#34;حادث العلمين&#34;

الظهور الأول لمنال سلامة بعد "حادث العلمين"

عربي

السفارة الأمريكية: خليفة حفتر يلتزم شخصياً بإنهاء حصار المنشآت النفطية في ليبيا

السفارة الأمريكية: خليفة حفتر يلتزم شخصياً بإنهاء حصار المنشآت النفطية في ليبيا

مسؤول يُوضح حقيقة حريق مرفأ بيروت الجديد

مسؤول يُوضح حقيقة حريق مرفأ بيروت الجديد

تونس تُعيّن سفيراً في ليبيا بعد ست سنوات من شغور المنصب

تونس تُعيّن سفيراً في ليبيا بعد ست سنوات من شغور المنصب

ياسين أقطاي: تفاهم مصري-تركي في ليبيا

ياسين أقطاي: تفاهم مصري-تركي في ليبيا