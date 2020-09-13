كهرباء غزة تُوضح أسباب الإرباك على جدول التوزيع الحالي

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خاص دنيا الوطن

أوضحت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، الأسباب التي أدت إلى حدوث إرباك على جدول توزيع الكهرباء للمواطنين في القطاع.



وأشارت الشركة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن السبب الأول للإرباك على الجدول، يتمثل في الموجة الحارة، التي يشهدها قطاع غزة، فيما يتمثل السبب الثاني، بالاستخدام المفرض لاجهزة التكييف والأدوات الكهربائية من قبل المواطنين.



وأوضحت الشركة، أن نسبة العجز الحالية هي ساعتان، وقد تأتي إما في بداية الحصة للمواطنين، أو وسط الجدول، لافتاً إلى أن العجز ليس يومياً، وهذا الأمر مرتبط بموجة الحر والرطوبة.



وقالت الشركة: "الآن بدأت موجة الحر تنخفض، وانحسار الموجة سيؤدي إلى تحسن تدريجي على جدول توزيع الكهرباء، حتى نستطيع أن نوصل الكهرباء مدة ثماني ساعات كاملة".



واضافت: "عند اقتراب شهر أيلول/ سبتمبر والدخول في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، نستطيع أن نوصل الكهرباء بشكل زيادة للمواطنين".



واشارت إلى أن الجدول، سيكون ثماني ساعات وصل مقابل ثماني فصل، وما يتوفر من كهرباء، سيتم ضخه للمناطق كساعات زيادة، لافتة إلى أن هذا الأمر مرتبطاً بموجة الحر، وعند عزوف الناس عن الاستخدام المفرط لأجهزة التبريد.