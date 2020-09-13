السفير الفرا: سنطالب مؤتمر المانحين بتقديم كل المساعدات لفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، أنه سيعقدُ اجتماعات مع المفوضية الأوروبية من أجل تحديد موعد وكيفية وأجندة اجتماع المانحين، الذي سيعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 75.



وأضاف الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، أنه سيطالب مؤتمر المانحين بتقديم كل المساعدات لفلسطين في عدة قطاعات، خاصة القطاع الصحي بسبب اتشار فيروس (كورونا)، إضافة إلى تكثيف الضغوط على الاحتلال.



وثمن بيان الاتحاد الأوروبي، وتصريحات المفوض الأعلى للسياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، التي جددت التأكيد على موقف الاتحاد الراسخ، والمتمسك بمبدأ حل الدولتين، وذلك تعقيباً على تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.