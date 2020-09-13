لجنة الطوارئ العليا في نابلس تتدارس توصية إغلاق المحافظة لمدة أسبوع

قالت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة: إن لجنة الطوارئ العليا في نابلس، تتدارس التوصية، التي رفعت بشأن إغلاق المحافظة لمدة أسبوع، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)، وتسجيل حالتي وفاة منذ مساء أمس.





وأوضحت الأتيرة لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، أن العدوى بالفيروس، أصبحت مجتمعية، وتعددت البؤر الوبائية، بسبب إقامة الحفلات والأعراس داخل المنازل بأعداد كبيرة، وأن الحالات المصابة في المحافظة، تحتاج لرعاية ومتابعة طبية من قبل كادر طبي كبير، داعية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة.





وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات في المحافظة، منذ بدء الجائحة وصل 1900 إصابة، من بينها 780 حالة نشطة.

رام الله - دنيا الوطن