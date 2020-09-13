سعد: 40 ألف عامل سيغادرون أماكن عملهم حال التصويت على الإغلاق

قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد: إن 40 ألف عامل داخل أراضي عام الـ 48، سيغادرون لمدة أسبوعين مع نهاية الأسبوع الجاري، في حال تم التصويت في تل أبيب اليوم الأحد، على الإغلاق الكامل، وعدم السماح لأي من المنشآت بالعمل دون استثناء، بسبب تفشي فيروس (كورونا).





وقال سعد لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد: إن عدداً من العمال الفلسطينيين، يعملون ضمن تصاريح خاصة داخل أراضي عام الـ 48 سيكونون متواجدين داخل أماكن عملهم، مشيراً إلى عدم توفر معلومات حول طبيعة الإجراءات الخاصة بهم، خلال فترة الإغلاق.

رام الله - دنيا الوطن