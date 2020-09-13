القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية تُعلن انطلاق فعالياتها



وأكدت القيادة في بيانها الأول، على أنها ستستلهم فعالياتها وفصولها من انتفاضات شعبنا منذ عشرينيات القرن الماضي وحتى اليوم، ودعت أبناء الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية، وأحرار العالم؛ للاصطفاف مع فلسطين، طليعة الناهضين.



وطالبت القيادة بتوحيد كافة الجهود، نحو العدو المركزي، لإحياء الجبهة العربية المساندة للنضال ضد الاحتلال، و(صفقة القرن) والتطبيع العربي، ولإسقاط اتفاقات العار والخيانة، التي أبرمها حكام الإمارات والبحرين.



وشددت القيادة، على أن المقاومة والفعل الشعبي الشامل، ينفجر بطابعه الإنساني التحرري الحضاري، بوتيرة تصاعدية، تتطور إلى أرقى أشكالها على أراضي دولة فلسطين.



كما أكدت على أن المقاومة، تسير بوتيرة متناغمة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ لإسقاط (صفقة القرن) وإنهاء الاحتلال، واجتثاث الاستيطان، وتجسيد الاستقلال الوطني، وضمان حق العودة، وتتطور بديناميكية ذاتية، وفق التطورات الميدانية.



وطالبت القيادة بضرورة اجتراح الفعل الإيجابي، وآليات الدفاع عن حياة وكرامة المواطنين ومقدساتهم وممتلكاتهم في مواجهة إرهاب المستوطنين، برعاية وحماية جيش الاحتلال، والقيام بخطوات ميدانية للمقاومة الشعبية، ورد الاعتبار للنضال الجماهيري، والكفاح الشعبي.



كما وطالبت باستلهام آليات الرد بالمثل على الاعتداءات الإسرائيلية، بمبدأ العين بالعين والسن بالسن على أراضي دولة فلسطين، وقدسها المحتلة، كأولوية في البرامج النضالية، وصولاً للعصيان الوطني الشامل.



ونادت القيادة الكل الفلسطيني، باعتبار العلم الفلسطيني، هو المظلة الوحيدة التي تتفيأ بها كافة الأنشطة والفعاليات، في الوطن والشتات.



وحددت يوم 15 أيلول/ سبتمبر، كيوم للرفض الشعبي الانتفاضي في الوطن، ترفع فيه الأعلام الفلسطينية في كافة أماكن التواجد، تعبيراً عن "رفضنا الحاسم لرفع علم الاحتلال والقتل والعنصرية على سارية الذل في أبو ظبي والمنامة".



كما ودعت الأسرى المحررين، وأسر الشهداء وعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم قي مقابر الاحتلال الرقمية؛ لتنظيم وقفات استنكار لاتفاق العار يوم 2020/9/15 في كل المحافظات في الوطن.



وأهابت القيادة بالجماهير الفلسطينية في مخيمات البطولة والعودة في الداخل والخارج؛ لإحياء ذكرى شهداء صبرا وشاتيلا يوم الخميس 2020/9/17.



وحددت يوم الجمعة 2020/9/18 يوماً للحداد، تُرفع فيه الأعلام السوداء شجباً لاتفاق "أمريكا- إسرائيل- الإمارات- البحرين" في كل الساحات والمباني والبيوت، ويترافق مع ذلك فعاليات، تشمل كل نقاط التماس على أراضي المحافظات الشمالية.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، انطلاق برامجها وفعالياتها، تجسيداً لقرارات مؤتمر الأمناء العامين لفصائل العمل الوطني في الثالث من أيلول/ سبتمبر، وحددت يوم الثلاثاء المقل 15 أيلول/ سبتمبر يوم غضب شعبي.