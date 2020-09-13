عاجل

  • مديرية التربية والتعليم في بيت لحم تقرر اغلاق مدارس وشعب صفية بسبب كورونا

  • راصد جوي: ارتفاع بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري والخريف الأسبوع المقبل

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُجبر شقيقين على هدم شقتيهما بسلوان

الاحتلال يُجبر شقيقين على هدم شقتيهما بسلوان
رام الله - دنيا الوطن
أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، في القدس المحتلة، مساء السبت، مقدسيين على هدم شقتيهما قسريًا في بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وشرع الشقيقان محمد ومصطفى السلايمة، بهدم شقتيهما في حي وادي قدوم بسلوان، تفاديًا لدفع غرامات مالية، وبحجة البناء دون ترخيص.

وذكر محمد السلايمة، أنه وشقيقه شرعا ببناء بناية من طابقين "كل طابق عبارة عن شقة سكنية"، قبل حوالي شهرين، وخلال ذلك اقتحمت طواقم بلدية الاحتلال مكان البناء، وأصدرت قرار الهدم بحجة البناء دون ترخيص، وبالتالي لم يكملا البناء.

وأضاف، أنهما اضطرا لتنفيذ القرار رغم صعوبته، تفاديًا لدفع "أجرة هدم وغرامات" لبلدية الاحتلال قد تصل إلى 100 ألف شيكل، خاصة وأن عملية البناء كلفتهما ما يزيد عن 170 ألف شيكل معظمها بالاستدانة.

وفي الآونة الأخيرة، صعدت سلطات الاحتلال من هدم منازل المقدسيين، إذ هدمت خلال آب/ أغسطس الماضي 51 منشأة في مدينة القدس، من بينهما 27 عملية هدم، نُفذت قسريًا من أصحابها بقرار من بلدية الاحتلال، وذلك وفق مركز معلومات (وادي حلوة).

وتهدف سلطات الاحتلال من ذلك إلى تحجيم الوجود السكاني الفلسطيني، وتقليصه في المدينة؛ إذ وضعت نظامًا قهريًا يقيد منح تراخيص المباني، وأخضعتها لسلم بيروقراطي وظيفي مشدد؛ بحيث تمضي سنوات قبل أن تصل إلى مراحلها النهائية.

وفي الوقت، الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي القدس المحتلة.

أخبار ذات صلة

مديرية التربية والتعليم في بيت لحم تقرر اغلاق مدارس وشعب صفية بسبب (كورونا)

مديرية التربية والتعليم في بيت لحم تقرر اغلاق مدارس وشعب صفية بسبب (كورونا)

تيسير خالد: اتفاقيات أوسلو جلبت لنا الكوارث ويجب التحرر من قيودها كافة

تيسير خالد: اتفاقيات أوسلو جلبت لنا الكوارث ويجب التحرر من قيودها كافة

حالتا وفاة جديدتان بفيروس (كورونا) في غزة خلال 24 ساعة الماضية

حالتا وفاة جديدتان بفيروس (كورونا) في غزة خلال 24 ساعة الماضية

طالع تطورات الموجة الحارة الحالية في فلسطين

طالع تطورات الموجة الحارة الحالية في فلسطين

تسجل 150 انتهاكاً من الاحتلال بحق صيادي غزة في أغسطس

تسجل 150 انتهاكاً من الاحتلال بحق صيادي غزة في أغسطس

النخالة يستقبل أمين عام التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة

النخالة يستقبل أمين عام التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة

هيئة الأسرى: أوضاع صحية مقلقة للأسيرين المضربين الأخرس وشعيبات

هيئة الأسرى: أوضاع صحية مقلقة للأسيرين المضربين الأخرس وشعيبات

كهرباء غزة تُوضح أسباب الإرباك على جدول التوزيع الحالي

كهرباء غزة تُوضح أسباب الإرباك على جدول التوزيع الحالي

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: اتفاقيات أوسلو جلبت لنا الكوارث ويجب التحرر من قيودها كافة

تيسير خالد: اتفاقيات أوسلو جلبت لنا الكوارث ويجب التحرر من قيودها كافة

تسجل 150 انتهاكاً من الاحتلال بحق صيادي غزة في أغسطس

تسجل 150 انتهاكاً من الاحتلال بحق صيادي غزة في أغسطس

النخالة يستقبل أمين عام التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة

النخالة يستقبل أمين عام التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة

هيئة الأسرى: أوضاع صحية مقلقة للأسيرين المضربين الأخرس وشعيبات

هيئة الأسرى: أوضاع صحية مقلقة للأسيرين المضربين الأخرس وشعيبات

السفير الفرا: سنطالب مؤتمر المانحين بتقديم كل المساعدات لفلسطين

السفير الفرا: سنطالب مؤتمر المانحين بتقديم كل المساعدات لفلسطين

لجنة الطوارئ العليا في نابلس تتدارس توصية إغلاق المحافظة لمدة أسبوع

لجنة الطوارئ العليا في نابلس تتدارس توصية إغلاق المحافظة لمدة أسبوع

سعد: 40 ألف عامل سيغادرون أماكن عملهم حال التصويت على الإغلاق

سعد: 40 ألف عامل سيغادرون أماكن عملهم حال التصويت على الإغلاق

القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية تُعلن انطلاق فعالياتها

القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية تُعلن انطلاق فعالياتها

منوعات

عمرو دياب ونانسي عجرم يتصدّران قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيراً

عمرو دياب ونانسي عجرم يتصدّران قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيراً

بعد السرطان.. إصابة الفنانة العمانية فخرية خميس بفيروس (كورونا)

بعد السرطان.. إصابة الفنانة العمانية فخرية خميس بفيروس (كورونا)

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع جريمة (اغتصاب وقتل) طفل بالمغرب

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع جريمة (اغتصاب وقتل) طفل بالمغرب

شاهد: أحمد الفيشاوى يسخر من محمد رمضان في &#34;نمبر 2&#34; ويخرج الكليب لنفسه

شاهد: أحمد الفيشاوى يسخر من محمد رمضان في "نمبر 2" ويخرج الكليب لنفسه

شاهد: هل تدخل &#34;زينب فياض&#34; ابنة &#34;هيفاء وهبي&#34; عالم الغناء؟

شاهد: هل تدخل "زينب فياض" ابنة "هيفاء وهبي" عالم الغناء؟

شاهد: لبلبة تودع الصيف بجلسة تصوير &#34;مثيرة&#34; على البحر

شاهد: لبلبة تودع الصيف بجلسة تصوير "مثيرة" على البحر

شاهد: ماذا يقول حسن الرداد عن شائعة طلاقه؟ وما عِلاقة أمينة خليل؟

شاهد: ماذا يقول حسن الرداد عن شائعة طلاقه؟ وما عِلاقة أمينة خليل؟

شاهد: سميرة سعيد تستكمل حربها على الرجل بأغنية &#34;قط و فار&#34;

شاهد: سميرة سعيد تستكمل حربها على الرجل بأغنية "قط و فار"

وفاة عبد الرازق الشيمي &#34;فرعون&#34; أشهر كومبارس في السينما المصرية

وفاة عبد الرازق الشيمي "فرعون" أشهر كومبارس في السينما المصرية

الظهور الأول لمنال سلامة بعد &#34;حادث العلمين&#34;

الظهور الأول لمنال سلامة بعد "حادث العلمين"

عربي

السفارة الأمريكية: خليفة حفتر يلتزم شخصياً بإنهاء حصار المنشآت النفطية في ليبيا

السفارة الأمريكية: خليفة حفتر يلتزم شخصياً بإنهاء حصار المنشآت النفطية في ليبيا

مسؤول يُوضح حقيقة حريق مرفأ بيروت الجديد

مسؤول يُوضح حقيقة حريق مرفأ بيروت الجديد

تونس تُعيّن سفيراً في ليبيا بعد ست سنوات من شغور المنصب

تونس تُعيّن سفيراً في ليبيا بعد ست سنوات من شغور المنصب

ياسين أقطاي: تفاهم مصري-تركي في ليبيا

ياسين أقطاي: تفاهم مصري-تركي في ليبيا