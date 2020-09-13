ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام .. والأسير الأخرس يدخل يومه الـ49

يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال اليوم الأحد 13/9/2020 إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم:



الأسير ماهر عبد اللطيف الأخرس من بلدة سيلة الظهر قرب جنين، يواصل إضرابه لليوم 49 على التوالي، والأسير عبد الرحمن شعيبات (30 عاماً) من بيت ساحور شرق بيت لحم، يواصل إضرابه لليوم 25 على التوالي، والأسير حسام محسن الرزة (62 عاماً) من مدينة نابلس، يواصل إضرابه لليوم 14 على التوالي.







رام الله - دنيا الوطن