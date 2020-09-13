الصحة بغزة: تسجيل (100) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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غزة- دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، في غزة، عن تسجيل حالتي وفاة و(100) إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 الساعة الماضية.



وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إن عدد العينات، التي جرى فحصها 1417 عينة، وأن 60 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا) تعافوا وغادروا لمنازلهم.



وأشارت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 1819 إصابة منها: حالات نشطة حالياً 1588 حالة

متعافون 216 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 15 (14 من داخل المجتمع و1 من العائدين).



وأكدت الصحة، أن غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة، تتابع تطورات الحالة الوبائية، وتضع جملة من السياسات والإجراءات الجديدة للمصابين والمخالطين.



وقالت: إن احتواء الوباء، وكسر حلقات التفشي في قطاع غزة عملية مستمرة، وتتطلب التعاون من المواطنين بالالتزام التام بإجراءات الوقاية، داعية الجميع إلى عدم التراخي أو الاستهتار في إجراءات الوقاية لحظة واحدة؛ لأن "استهتارك سيقتل أحبابك".



وأكدت أن على الجميع المحافظة على ارتداء الكمامة، وغسيل اليدين، والتباعد الجسدي، والابتعاد عن التجمعات، منوهة إلى الاهتمام التام بإجراءات الوقاية لكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة، والأطفال، وضعيفي المناعة، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.



وشددت على أنها تعمل بكل مسؤولية، في تعزيز الاستجابة المتزنة لاستمرار التقصي، وتلبية احتياجات المواطنين، وفق الضوابط.