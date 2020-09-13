(كورونا) عالمياً.. أكثر من ربع مليون إصابة وستة آلاف وفاة خلال 24 ساعة



وأعلنت البرازيل ثالث دولة بالترتيب العالمي تسجيل 814 وفاة، وأكثر من 33 ألف إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وسجلت البرازيل حتى الآن 131 ألف وفاة، وأكثر من 4,31 مليون إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد.



المكسيك تسجل أكثر من 400 وفاة جديدة



وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 421 وفاة و5674 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) فجر الأحد.



ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 663973 حالة، والوفيات إلى 70,604.



وقالت الحكومة: إنه من المرجح، أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المعلنة.



وتشهد أمريكا اللاتينية، أكبر انتشاراً لفيروس (كورونا) في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.



ارتفاع الإصابات في ألمانيا



وارتفع عدد حالات فيروس (كورونا) المؤكدة في ألمانيا بمقدار 948 حالة، وتم الإبلاغ عن وفاة شخصين، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات لـ 260,546 إصابة، ووفاة 9,427 شخصاً.



تزايد طفيف في مصر



وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 148 إصابة و20 وفاة جديدة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 100 ألف، كما وصل عدد الوفيات إلى 5627 وفاة.



الاحتلال يسجل 11 وفاة و3961 إصابة جديدة بـ (كورونا)



أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 11 وفاة و3961 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الساعات الـ 24 الأخيرة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 1101، والإصابات إلى 152525 إصابة.



وتم تسجيل 8 وفيات و2200 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية، فيما يرقد 495 مصاباً في المستشفيات بحالة حرجة، منهم 138 مصاباً على أجهزة التنفس الاصطناعي.



إصابة 5 لاعبين من نادي الهلال السعودي بفيروس (كورونا)



كما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إصابة 5 لاعبين من نادي الهلال السعودي، وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق بفيروس (كورونا)، عقب إجراء مسوح طبية بالعاصمة القطرية الدوحة.



رام الله - دنيا الوطنأصيب نحو 288 ألف حالة جديدة بفيروس (كورونا) حول العالم خلال الـ 24 ساعة، لتصل الحصيلة العالمية لما يقارب 29 مليون مصاب، بنحو 7,207,616حالة نشطة، فيما إجمالي المتعافين وصل لـ 20,811,464، في حين توفي أكثر من 6 آلاف شخص، لترتفع حصيلة الوفيات إلى نحو 924 ألفاً.وحتى الآن سجلت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً من انتشار الفيروس التاجي 6,676,601 إصابة، تعافى منهم 3,950,354 حالة، فيما توفي 198,128شخصاً.وسجلت الهند التي قفزت إلى المرتبة الثانية عالمياً 2,568 حالة ليصبح إجمالي الإصابات 4,754,356 إصابة، تعافى منهم 3,702,595 شخصاً، وتوفي 78,614 حالة.