دولي

(كورونا) عالمياً.. أكثر من ربع مليون إصابة وستة آلاف وفاة خلال 24 ساعة

(كورونا) عالمياً.. أكثر من ربع مليون إصابة وستة آلاف وفاة خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب نحو 288 ألف حالة جديدة بفيروس (كورونا) حول العالم خلال الـ 24 ساعة، لتصل الحصيلة العالمية لما يقارب 29 مليون مصاب، بنحو 7,207,616حالة نشطة، فيما إجمالي المتعافين وصل لـ 20,811,464، في حين توفي أكثر من 6 آلاف شخص، لترتفع حصيلة الوفيات إلى نحو 924 ألفاً.

وحتى الآن سجلت الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً من انتشار الفيروس التاجي 6,676,601 إصابة، تعافى منهم 3,950,354 حالة، فيما توفي 198,128شخصاً.

وسجلت الهند التي قفزت إلى المرتبة الثانية عالمياً 2,568 حالة ليصبح إجمالي الإصابات 4,754,356 إصابة، تعافى منهم 3,702,595 شخصاً، وتوفي 78,614 حالة.

33 ألف إصابة في البرازيل

وأعلنت البرازيل ثالث دولة بالترتيب العالمي تسجيل 814 وفاة، وأكثر من 33 ألف إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسجلت البرازيل حتى الآن 131 ألف وفاة، وأكثر من 4,31 مليون إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد.

المكسيك تسجل أكثر من 400 وفاة جديدة

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 421 وفاة و5674 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) فجر الأحد.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 663973 حالة، والوفيات إلى 70,604.

وقالت الحكومة: إنه من المرجح، أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكبر بكثير من الحالات المعلنة.

وتشهد أمريكا اللاتينية، أكبر انتشاراً لفيروس (كورونا) في العالم، حيث تم تسجيل أكثر من 7 ملايين إصابة.

ارتفاع الإصابات في ألمانيا

وارتفع عدد حالات فيروس (كورونا) المؤكدة في ألمانيا بمقدار 948 حالة، وتم الإبلاغ عن وفاة شخصين، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات لـ 260,546 إصابة، ووفاة 9,427 شخصاً.

تزايد طفيف في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 148 إصابة و20 وفاة جديدة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 100 ألف، كما وصل عدد الوفيات إلى 5627 وفاة.

الاحتلال يسجل 11 وفاة و3961 إصابة جديدة بـ (كورونا)

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 11 وفاة و3961 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الساعات الـ 24 الأخيرة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 1101، والإصابات إلى 152525 إصابة.

وتم تسجيل 8 وفيات و2200 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية، فيما يرقد 495 مصاباً في المستشفيات بحالة حرجة، منهم 138 مصاباً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

إصابة 5 لاعبين من نادي الهلال السعودي بفيروس (كورونا)

كما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إصابة 5 لاعبين من نادي الهلال السعودي، وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق بفيروس (كورونا)، عقب إجراء مسوح طبية بالعاصمة القطرية الدوحة.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تصوت على قرار الإغلاق الشامل

إسرائيل تصوت على قرار الإغلاق الشامل

بريطانيا تتهم الإتحاد الأوروبي بفرض &#34;الحصار الغذائي&#34; على البلاد

بريطانيا تتهم الإتحاد الأوروبي بفرض "الحصار الغذائي" على البلاد

ترامب يُحدد موقفه من اجراء الانتخابات الرئاسية عبر البريد

ترامب يُحدد موقفه من اجراء الانتخابات الرئاسية عبر البريد

أمريكا: قلقون للغاية من تحركات تركيا في شرق البحر المتوسط

أمريكا: قلقون للغاية من تحركات تركيا في شرق البحر المتوسط

إسرائيل تُسجل حصيلة عالية بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

إسرائيل تُسجل حصيلة عالية بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

البرازيل: تسجيل 814 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

البرازيل: تسجيل 814 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بعد توقف عدة أيام.. شركة بريطانية تستأنف التجارب العلاجية على لقاح فيروس (كورونا)

بعد توقف عدة أيام.. شركة بريطانية تستأنف التجارب العلاجية على لقاح فيروس (كورونا)

فرنسا تُسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فرنسا تُسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

تيسير خالد: اتفاقيات أوسلو جلبت لنا الكوارث ويجب التحرر من قيودها كافة

تيسير خالد: اتفاقيات أوسلو جلبت لنا الكوارث ويجب التحرر من قيودها كافة

تسجل 150 انتهاكاً من الاحتلال بحق صيادي غزة في أغسطس

تسجل 150 انتهاكاً من الاحتلال بحق صيادي غزة في أغسطس

النخالة يستقبل أمين عام التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة

النخالة يستقبل أمين عام التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة

هيئة الأسرى: أوضاع صحية مقلقة للأسيرين المضربين الأخرس وشعيبات

هيئة الأسرى: أوضاع صحية مقلقة للأسيرين المضربين الأخرس وشعيبات

السفير الفرا: سنطالب مؤتمر المانحين بتقديم كل المساعدات لفلسطين

السفير الفرا: سنطالب مؤتمر المانحين بتقديم كل المساعدات لفلسطين

لجنة الطوارئ العليا في نابلس تتدارس توصية إغلاق المحافظة لمدة أسبوع

لجنة الطوارئ العليا في نابلس تتدارس توصية إغلاق المحافظة لمدة أسبوع

سعد: 40 ألف عامل سيغادرون أماكن عملهم حال التصويت على الإغلاق

سعد: 40 ألف عامل سيغادرون أماكن عملهم حال التصويت على الإغلاق

القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية تُعلن انطلاق فعالياتها

القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية تُعلن انطلاق فعالياتها

منوعات

عمرو دياب ونانسي عجرم يتصدّران قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيراً

عمرو دياب ونانسي عجرم يتصدّران قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيراً

بعد السرطان.. إصابة الفنانة العمانية فخرية خميس بفيروس (كورونا)

بعد السرطان.. إصابة الفنانة العمانية فخرية خميس بفيروس (كورونا)

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع جريمة (اغتصاب وقتل) طفل بالمغرب

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع جريمة (اغتصاب وقتل) طفل بالمغرب

شاهد: أحمد الفيشاوى يسخر من محمد رمضان في &#34;نمبر 2&#34; ويخرج الكليب لنفسه

شاهد: أحمد الفيشاوى يسخر من محمد رمضان في "نمبر 2" ويخرج الكليب لنفسه

شاهد: هل تدخل &#34;زينب فياض&#34; ابنة &#34;هيفاء وهبي&#34; عالم الغناء؟

شاهد: هل تدخل "زينب فياض" ابنة "هيفاء وهبي" عالم الغناء؟

شاهد: لبلبة تودع الصيف بجلسة تصوير &#34;مثيرة&#34; على البحر

شاهد: لبلبة تودع الصيف بجلسة تصوير "مثيرة" على البحر

شاهد: ماذا يقول حسن الرداد عن شائعة طلاقه؟ وما عِلاقة أمينة خليل؟

شاهد: ماذا يقول حسن الرداد عن شائعة طلاقه؟ وما عِلاقة أمينة خليل؟

شاهد: سميرة سعيد تستكمل حربها على الرجل بأغنية &#34;قط و فار&#34;

شاهد: سميرة سعيد تستكمل حربها على الرجل بأغنية "قط و فار"

وفاة عبد الرازق الشيمي &#34;فرعون&#34; أشهر كومبارس في السينما المصرية

وفاة عبد الرازق الشيمي "فرعون" أشهر كومبارس في السينما المصرية

الظهور الأول لمنال سلامة بعد &#34;حادث العلمين&#34;

الظهور الأول لمنال سلامة بعد "حادث العلمين"

عربي

السفارة الأمريكية: خليفة حفتر يلتزم شخصياً بإنهاء حصار المنشآت النفطية في ليبيا

السفارة الأمريكية: خليفة حفتر يلتزم شخصياً بإنهاء حصار المنشآت النفطية في ليبيا

مسؤول يُوضح حقيقة حريق مرفأ بيروت الجديد

مسؤول يُوضح حقيقة حريق مرفأ بيروت الجديد

تونس تُعيّن سفيراً في ليبيا بعد ست سنوات من شغور المنصب

تونس تُعيّن سفيراً في ليبيا بعد ست سنوات من شغور المنصب

ياسين أقطاي: تفاهم مصري-تركي في ليبيا

ياسين أقطاي: تفاهم مصري-تركي في ليبيا