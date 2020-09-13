مبعدان عن الأقصى يرويان أسباب وتفاصيل إبعادهما

روى موظف دائرة الأوقاف، عمران الأشهب، وحارسة المسجد الأقصى، هبة سرحان، تفاصيل وأسباب إبعاد الاحتلال لهما عن المسجد الأقصى الأسبوع الماضي.





ويقول عمران الاشهب، :"يوم السبت بتاريخ (5/9) كنا مع الأصدقاء والزملاء، سمعنا صوت صياح توجهنا لمكان الصوت بالباب الشمالي للأقصى، كان الضابط يعتدي على الحارسة هبة سرحان، حاولنا منعه، تم الاعتداء علينا ورشنا بالغاز وتوجيه الشتائم لنا".





ويضيف:"تم سحبنا لمركز توقيف القشلة، وتسلمنا قراراً بإبعادنا عن المسجد الأقصى لأسبوع؛ لحين قرار الإبعاد الكامل".





ويتابع: "بعد أسبوع تقرر ابعادي عن الأقصى مع الموظف عماد عابدين لمدة 3 شهور، كما تم إبعاد بلال عوض الله 4 شهور، وهبة سرحان 5 شهور".





من جهتها، قالت الحارسة، هبة سرحان: "تم الاعتداء علي وإبعادي عن الأقصى بسبب محاولتي التصدي لجنود الاحتلال، الذين حاولو الدخول للمسجد الأقصى من باب النساء، فمنعتهم لحرمة المكان".





وتابعت: "تم الاعتداء علي، وعند تدخل الموظفين، تم اعتقالهم ورشهم بالغاز، ثم أخذنا لمركز تحقيق القشلة، وبقينا هناك حتى الثامنة مساء".





ووأوضحت سرحان، أن سلطات الاحتلال تواصل بشكل دائم الاعتداء على حراس الأقصى وموظفيه، بهدف تخويفهم وإفراغ الأقصى من موظفيه.





وختمت حديثها، بتأكيدها أن حب المسجد الأقصى لا يقل عن حب أبنائنا، وأن الغصة عندما نرى الأقصى، ولا نستطيع دخوله بسبب الإبعاد.





وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جددت الجمعة، إبعاد عدد من الموظفين عن المسجد الأقصى، لفترات مختلفة، بعد أن اعتقلتهم وأبعدتهم يوم السبت الماضي لمدة أسبوع.





من جانبها، أكدت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك، بأن ما تقوم به شرطة الاحتلال من ملاحقة وإبعاد لموظفي وحراس وعمال وسدنة المسجد الأقصى المبارك في الحرم القدسي الشريف، ما هو إلا اعتداء ظالم ومحاولة يائسة لإفراغ الأقصى.





وعدت الأوقاف خطوات الاحتلال تلك، استهداف واضح لدائرة الأوقاف الإسلامية وجميع موظفيها في محاولة يائسة لترهيبهم وإطفاء شعلة تفانيهم في سبيل واجبهم، سعياً لتفريغ المسجد الأقصى المبارك وتهويده.





كما وأكدت الدائرة بأن هذه الإجراءات الممنهجة والتعسفية التي تقوم بها شرطة الاحتلال عمل مستنكر ومدان، ولن تفتر من عزيمة موظفي وحراس وسدنة المسجد الأقصى المبارك، ولن تثنيهم عن القيام بواجبهم في حماية وخدمة المسجد.

رام الله - دنيا الوطن