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مسؤول يُوضح حقيقة حريق مرفأ بيروت الجديد

مسؤول يُوضح حقيقة حريق مرفأ بيروت الجديد
رام الله - دنيا الوطن
وقال مسؤول عمليات الإطفاء في مرفأ بيروت، الملازم أول ميشال المر، في تصريحات لقناة (الجديد) اللبنانية، إن "ما حدث بالمرفأ ليس حريقاً جديداً، إنما "أفران" من بقايا الحريق السابق يجري تبريدها، وسيارات الإطفاء، لم تغادر المرفأ منذ أيام".

ومن جانبه، أضاف الملازم أول علي نجم من فوج إطفاء بيروت لـ (الجديد): "الدخان الأبيض ناجم عن تبخر المياه وعمليات تقليب مخلفات الحريق... والإطفاء يواصل عمليات التبريد، وليس هناك خطر والنيران محصورة".

 


في حين أثار الحادث جدلا بين مغردي (تويتر)، وسط موجة من التهكم والسخرية، بسبب تكرار اشتعال الحرائق في المرفأ منذ انفجاره الأول في 4 آب/ أغسطس، الذي راح ضحيته حوالي 200 شخص، فيما أصاب أكثر من 6 آلاف، وشرد عشرات الآلاف ممن تضررت منازلهم.

وغطت سحب دخانية محيط مرفأ بيروت، ليل السبت، فيما أعرب مغردون مخاوفهم عبر (تويتر) من اندلاع حريق جديد.

ويأتي تصاعد سحب الدخان، بعد يومين من اندلاع حريق للمرة الثالثة في مرفأ بيروت، الخميس الماضي، حينما شبت النيران في مستودع لإطارات السيارات والزيوت في السوق الحرة بمرفأ بيروت وفق (cnn بالعربية).

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