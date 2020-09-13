إسرائيل تصوت على قرار الإغلاق الشامل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 2651 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بعد إجراء 30253 اختبارًا ، وبلغت نسبة الاختبارات الإيجابية 8.8٪.





وتبت الحكومة الإسرائيلية من خلال التصويت، اليوم، على قرار المجلس الوزاري المصغر لشؤون (كورونا) بشأن فرض الإغلاق الشامل في إسرائيل على جميع نواحي الحياة فترة الأعياد اليهودية؛ لوقف انتشار فيروس (كورونا)، وفق (عكا للشؤون الاسرائيلية).





وتواجه الخطة معارضة شديدة من قبل عدد من الوزراء، لأن من الممكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد، لكن وزير الصحة، يولي ادلشتاين متمسك بتطبيق الخطة بحذافيرها دون إحداث أي تغيير عليها، نظراً للوتيرة العالية لانتشار الفيروس التي رصدت في الأيام الاخيرة.





وفي المرحلة الأولى من الإغلاق والتي تستمر أسبوعين، فإنه سيسمح للمواطنين بالتحرك ضمن مسافة 500 متر في محيط سكنهم، كما سيتم إغلاق المدارس ابتداء من يوم الأربعاء المقبل، وبموجب الخطة، فإنه يتم إغلاق جميع المصالح والمؤسسات التي تستقبل جمهور، إن كانت تجارية، ثقافية، ترفيهية وسياحية باستثناء الخدمات الضرورية، مثل: محلات بيع الأغذية، الصيدليات، النظارات الطبية، ومحلات بيع منتجات النظافة.





كما سيتم إغلاق جميع المطاعم، ويسمح لهم بالبيع عن طريق الإرساليات، بينما سيبقى مطار "بن غوريون" مفتوحاً لكن سيتم تقليص نشاطه.





وبموجب الخطة، سيسمح بالصلاة لمجموعات لا يتعدى عددها العشرة أشخاص داخل دار العبادة و20 شخصاً في الأماكن المفتوحة.





وفي المرحلة الثانية من الخطة، سيتم تقليص 30% من الموظفين في أماكن العمل في القطاع العام والقطاع الخاص، كما سيتم تقليص حركة المواصلات العامة في كل المراحل تماشياً مع حجم الإغلاق.





وتواجه الخطة منذ الإعلان عنها الخميس المنصرم، معارضة من قبل أصحاب المصالح التجارية في إسرائيل، الذين تضرروا جراء الإغلاق أثناء الموجة الأولى من انتشار الفيروس، حين نظموا عدداً من المظاهرات والاحتجاجات في أنحاء إسرائيل، ويقولون إن الإغلاق الجديد، سيدمر مصالحهم، ويلحق ضرراً كبيراً بها إذ يأتي خلال فترة، بذلوا فيها مجهوداً كبيراً للانتعاش مجدداً.

رام الله - دنيا الوطن