طالع: الأسعار المحدثة للخضروات والدجاج واللحوم بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الزراعة في غزة، صباح اليوم الأحد 13 أيلول/ سبتمبر 2020، قائمة الأسعار المحدثة الخاصة بسعر الخضروات والدجاج والبيض، حيث ما زالت محافظة على استقرارها في ظل انتشار فيروس (كورونا).



طماطم: 2



خيار: 2.5



بصل: 2.5



كوسا: 2.5



باذنجان: 1.2



بطاطس: 2



فلفل: 2



جزر: 2



ثوم: 8



ملفوف: 0



زهرة: 4



قرع: 2



ليمون: 2.5



ملوخية: 2



فاصولياء: 3



بيض: 10



دجاج: 9.5



لحمة: 35