مستوطنون يقتحمون موقع "ترسلة" جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الأحد، موقع "ترسلة" المخلاة بالقرب من بلدة جبع جنوب جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المنطقة التي سبق وأقيمت عليها مستوطنة وتم اخلاؤها والمعروفة باسم "ترسلة"، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين، وأدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروا المنطقة.