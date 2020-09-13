المغرب يُوضح حقيقة الإعلان عن رحلات جوية مباشرة مع إسرائيل

نقلت صحيفة (هسبريس) المغربية، عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، نفيه صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، أمس السبت، بخصوص الإعلان عن رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل.



وأوضح المصدر الدبلوماسي، وفق الصحيفة، أن المعطيات التي جرى تداولها طيلة اليوم، بشأن قرب الإعلان عن خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل "مجرد أخبار عارية من الصحة، ولا وجود لأي اتفاق في هذا الإطار".



وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه من المقرر، أن تعلن إسرائيل والمغرب عن رحلات جوية مباشرة، كجزء من الخطوة التالية في إطار الجهود الأمريكية التي يقودها دونالد ترامب؛ لتسهيل عملية التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.



رام الله - دنيا الوطن