شؤون فلسطينية

الداخلية: سيناريو إغلاق كل المحافظات يمكن أن يعود بأي لحظة

الداخلية: سيناريو إغلاق كل المحافظات يمكن أن يعود بأي لحظة
رام الله - دنيا الوطن
قال غسان نمر، الناطق باسم وزارة الداخلية في رام الله، صباح اليوم الأحد، إن سيناريو إغلاق كل محافظات الضفة الغربية، يمكن أن يعود في أي لحظة، في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس (كورونا).

وأوضح نمر في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، أنه وحتى اللحظة لا يوجد أي سناريوهات جديدة، ولكن الإصابات كثيرة وتنتقل بين المحافظات، وحتى داخل المحافظات نفسها، وهذا ما أدى لإشكالية كبيرة وارتفاع في أعداد الإصابات.

وأشار إلى سيناريو إغلاق كل المحافظات، يمكن أن يتم طرحه في أي لحظة، وهذا أيضاً ما أعلنته وزيرة الصحة، مي الكيلة في حال لم يلتزم المواطنون بإجراءات الوقاية.

ونوه نمر إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات بهذه الصورة، ينذر بعواقب وخيمة، ومنها وقف العام الدراسي تماماً، وإغلاق ووقف كافة الأعمال، وتعطيل عجلة الاقتصاد الفلسطيني.

وأوضح أن هناك إشكاليه في الالتزام بين المواطنين، وهناك 
إشارات تأتي من كل اللجان، بأن الالتزام بين المواطنين لا يتجاوز 40%، وهذا يعود إلى الوعي عند المواطنين.

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