التعليم يغلق 131 مدرسة بالضفة بسبب تفشي فيروس (كورونا)

قال إيهاب شكري مدير عام الصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، إن وزارته قامت بإغلاق 131 مدرسة في محافظات الوطن نظراً لتفشي فيروس كورونا فيها.





وأكد شكري في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، أن فترة الإغلاق لتلك المدارس ستكون بشكل مؤقت أو لفترة أسبوع لتعقيم المدارس جيداً، وفق البرتوكول الصحي بعد اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الطلبة أو المعلمين.





وأشار إلى أن هناك اتصالات وإجراءات بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة لمتابعة هذا الملف قائلاً: "الحالة مطمئنة، والوضع الوبائي مسيطر عليه، وستبقي المدارس تعمل وفقا للخطة التعليمية".









رام الله - دنيا الوطن