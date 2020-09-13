تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) معظمها في قرية الفندقومية بجنين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن مدير صحة جنين د.وسام صبيحات، خلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين"، عن تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاحد معظمها في قرية الفندقومية جنوب جنين بعد اجراء فحص ل600 عينة في المحافظة.



وكان محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، قد قرر يوم أمس السبت، إغلاق قرية الفندقومية، لمدة 48 ساعة، وذلك بعد تسجيل اصابات بكورونا في القرية، وذلك لتمكين فرق الطب الوقائي من إجراء الفحوص اللازمة، ولتتبع الخريطة الوبائية،