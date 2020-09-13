حسين الشيخ يوجه رسالة للمغرب بشأن التطبيع العربي مع إسرائيل

علق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، على موقف المغرب من التطبيع مع إسرائيل، مشيداً بموقفها إزاء القضية.وقال الشيخ، في تغريدة له عبر "تويتر": "المغرب تنفي وجود خط مباشر للطيران بينها وبين اسرائيل، وكلنا ثقة بموقف الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بثبات موقفه تجاه أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين عاصمة دولة فلسطين، والتزام المغرب الدائم والثابت تجاه الحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني".