العالول: الجامعة العربية لم تتمكن من التصدي الحقيقي للتطبيع مع اسرائيل

قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، إن جامعة الدول العربية لم تتمكن من التصدي الحقيقي للتطبيع العربي مع إسرائيل.





وأضاف العالول، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن اتفاق البحرين يمثل خيانة للأمتين العربية والإسلامية، متابعاً بالقول: "ندرك دوافع التطبيع".





ورحب العالول بمواقف الشعوب العربية من التطبيع مع إسرائيل، مشيداً بالتنديد الشعبي البحريني لاتفاق التطبيع مع اسرائيل، والذي يعكس مواقف الشعوب العربية، وفق قوله.

رام الله - دنيا الوطن