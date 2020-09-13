شؤون فلسطينية

قيادي بالمنظمة: لا نسمح بمهاجمة الأمة العربية

قيادي بالمنظمة: لا نسمح بمهاجمة الأمة العربية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال فيصل عرنكي، نائب الأمين العام لجبهة التحرير العربية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الاتفاق البحريني الإسرائيلي كما الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي مصيرهما الفشل. 

وأضاف عرنكي، خلال لقاء تلفزيوين: "بكل وضوح وصراحة نحن لم نصدم بهذا المواقف لأنه ومن قبل سنة كان  موجود، أو التحضيرات له كانت موجودة، ومع الأسف الاستنكار لن  يفيدنا نهائيا، ولكن نحن كفلسطينيين نركز على عروبة فلسطين ونقول ان شعبنا العربي وامتنا العربية يعقد عليها الآمال دائما".

وتابع عرنكي: "الطائفية والقطرية والجيوبوليتيك أو الجغرافية السياسية، تسقط أمام الصراع القومي العربي الصهيوني وهذا أهم شيء".

وأوضح أن هناك بعض الدول التي اختارت الانحياز لدعم رئاسة وولاية  ترمب للمرة الثانية، وهذه الخطوة هي  لصالح ترمب أكثر ما تكون لصالح الدول العربية التي انحازت الى  لهذا الموقف، وهذا الموقف أيضا واضح انه عار جدا عن الخط السليم والصحيح لامتنا العربية والأنظمة الحاكمة في صراعنا حيث أن نتنياهو نفسه وبعد دقائق من تصريح الرئيس الأمريكي ترمب قال "السلام من اجل السلام".

وأكمل: "أعيد واكرر وكررتها في موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، لم أرى جيوش إخوتنا من البحرين على حدود فلسطين ليكون سلام من أجل السلام ولكن هذه لعبة، ولعبة سياسية لن تمر علينا".

واستكمل: "بكل وضوح نحن مستاءون من هذه المواقف لأنها ترخص الأمة في هذه المواقف المنحازة والتي لا تشكل بالتاريخ أي موقف نبيل اتجاه صراعنا واتجاه ضحايا شعبنا واتجاه الضغوطات التي نحن نعيش فيها، وفي هذا الخندق المظلم لمدة 72 عاما، لنجد إخوتنا ومن كنا نعول عليهم بدعمنا وصمودنا أصبحوا يحاربوننا حتى على المستوى السياسي وليس على المستوى الاقتصادي فقط، فمن يحاول أن يرتكي على جدار الصهيونية العالمية فهو خسران، وسبقه الكثير من الرؤساء وقالها المرحوم الرئيس حسني مبارك عندما قال (إلي بتغطى في الامريكان عريان) مع الأسف فانا أأسف تماما على هذا  الموقف الغير نبيل والغير صحيح".

وأردف عرنكي: "مصير هذه الاتفاقات التي لا تنسجم ومواقف الشعوب العربية إلى فشل، هذه كلها مواقف سياسية مؤقتة لخدمة شخصان موجودان في الإدارات، الإدارة الأمريكية وفي الحكومة الإسرائيلية، وهما الاثنان إلى زوال تماما، ومن يقف معهما إلى زوال لان الشعوب أقوى من كل شيء وإرادة امتنا أنظف وأرقى وأقوى، وصمودها ودعمها لشعبنا الفلسطيني وصموده هو الأقوى وهو المنتصر، وهذه هي حتمية تاريخية للأمة العربية والإسلامية، الأمة العربية فيها الخير وكل الخير".

وتابع: "أرجو ممن يسمعني ألا يهاجم الأمة العربية بل يستنكر مواقف بعض الأنظمة العربية ونحن لا نعطيهم أي مبرر في هذا الموقف لأننا معهم ومع امتنا، ونحن نحب شعب البحرين وشعب الإمارات وشعوب الخليج العربي، أما إن أرادوا أن يتحول إلى خليج آخر فهم أحرار، ولكن هذا الخليج العربي وهذه دول وشعوب عربية وموجودة وحياهم الله".

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