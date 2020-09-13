إعلاميون: زياد أبو عمرو تنكر لمعاناة المواطنين في قطاع غزة



وانتقد الإعلاميون، غياب نائب رئيس الوزراء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور زياد أبو عمرو عن الحضور إلى قطاع غزة برفقة الوفد الحكومي، خاصة بعد الحديث عن ترأسه للوفد الوزاري الذي زار القطاع الأسبوع الماضي.



وفي السياق، قال الإعلامي أحمد سعيد، إن أداء الوزراء المحسوبين على قطاع غزة دون المستوى المطلوب، لافتاً إلى أن هناك تقصير كبير من طرفهم وتأخير في تلبية نداء أهالي القطاع، متابعاً: "منهم وزراء من المفترض أن يكونوا متواجدين بالوفد الوزاري الذي زار غزة لكن للأسف لم يتواجدوا".



وأضاف سعيد، لـ "دنيا الوطن": "مثالاً على ذلك الدكتور زياد أبو عمرو الذي كان من المفترض أن يترأس الوفد، إلا أنه للأسف لم يتواجد، وخلال الفترة الماضية وقبل أزمة كورونا كان هناك مسافة كبيرة جداً بين الوزراء والمواطنين".



وتابع سعيد: "لم يكن هناك تلاحم وأي تواصل واستفسارات المواطنين كانت دون أي إجابة"، مبيناً أن بعض الوزراء يؤدي عملهم ومؤثرين في مناصبهم إلا أن البعض الآخر ليس له أي تواصل بالمطلق مع قطاع غزة ومعاناة أهلها.



وتابع سعيد: "هناك وزراء غابوا وتخلفوا عن المشهد، ودائما انتقد تقصير الوزير زياد أبو عمرو تجاه قطاع غزة والمسألة مش مناطقية لكنه أكثر انسان يعرف معاناة الناس ولكن للأسف هناك حالة تنكر منه تجاه معاناة الناس".



وأكمل: "استغرب من شخصية مهمة كالدكتور زياد أبو عمرو منذ بداية توليه المناصب الوزارية لم يتحدث عن قطاع غزة بكلمة ولم يخرج للإعلام للحديث عن القطاع وكل الملفات الصعبة التي يعاني منها القطاع لم يكن له أي تأثير فيها، ولا يوجد أي جهد يمكن الحديث عنه لهذا الرجل تجاه قطاع غزة".



في السياق، قال وليد القدوة، الأمين العام للتجمع العرفاتي للعدالة والتنمية، إن الوزراء الذين جاءوا لقطاع غزة لم يقدموا شيئا للشعب الفلسطيني في محافظات غزة ولم يتمكنوا من إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني بالقطاع بسبب الإجراءات العنصرية التي قامت بها الحكومة الفلسطينية ضد غزة.



وأضاف القدوة، لـ "دنيا الوطن": " الأخوة الوزراء الذين جاءوا لغزة لم يكونوا بمستوى آمال وطموحات شعبنا الفلسطيني الذي يمر بمعاناة كبيرة جداً وغالبية الموظفين أصبحوا متسولين نتيجة تدني الرواتب خاصة وأن جزء كبير منهم حاصلين على قروض، والمعاناة تستمر بشكل كبير جداً".



وتابع القدوة: "كنا نتمنى من القيادة الفلسطينية ان تستشعر المعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وكنا نتطلع لتحركات إيجابية وبناءة من قبل الحكومة الفلسطينية، وهناك اهمال وتقصير كامل من الوزير زياد أبو عمرو والمسؤولين المحسوبين على قطاع غزة في حركة فتح بالضفة الغربية".



واستكمل القدوة: "كل القيادات الفلسطيني المحسوبة على قطاع غزة مقصرة بحق شعبنا الفلسطيني، وللأسف الجميع يبحث عن مصالحة الشخصية، وكنا نتمنى وجود السيد زياد أبو عمرو بصفته نائب رئيس الوزراء لكن للأسف كل المسؤولين يبحثون عن مصالحهم الشخصية بعيداً عن مصالح الشعب الفلسطيني".



وفي السياق، قال الإعلامي الفلسطيني، إياد حمد، إن الحكومة الفلسطينية لم تتعامل جائحة فيروس (كورونا) بشكل منطقي، مضيفاً: "بدأت الحكومة بالإغلاق في ظل غياب الرواتب سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة".



وأضاف حمد، لـ "دنيا الوطن": "المواطنين يتساءلون عن سبب وجود حملة ضد الفيروس في بدايته ولكن بعد أحداث الخليل كان هناك إهمال واضح من جانب الحكومة، وكان هناك تقصير كبير من الحكومة في التعامل مع الجائحة".



وأشار حمد، إلى أن الحكومة الفلسطينية تأخرت في التعامل مع موضوع فيروس (كورونا) في قطاع غزة، متابعاً: "عندما تعتبر الحكومة نفسها تمثل الوطن يجب أن يكون لها باع أكبر، ونوعية الوزراء الذين أرسلوا إلى قطاع غزة يظهر أن الوفد ذاهب لزيارة عائلية".



وتابع حمد: "تشكيلة الوزراء الذي ذهبت لغزة لم تكن بحجم الحدث، ولم أسمع هناك عن أي اجتماعات معلنة بين الطرفين من أجل اخراج قطاع غزة من مصيبة كورونا، وغياب الوزير زياد أبو عمرو يؤكد أنها زيارة إعلامية أكثر من أنها عملية".



وأكمل حمد: "غزة لديها كمامات وهي بحاجة لأكثر من ذلك، وللأسف الحكومة ذهبت لتعالج أزمة القطاع وهي لم تحاصر الوباء في الضفة ولم نسمع عن برنامج الوفد أو طبيعة الزيارات التي قام بها".



خاص دنيا الوطنعبر إعلاميون فلسطينيون عن انتقادهم الشديد لتجاهل بعد المسؤولين الفلسطينيين المحسوبين على قطاع غزة في الحكومة الفلسطينية لمعاناة أهالي القطاع، واقتصار دورهم على التصريحات الإعلامية بين الحين والآخر.