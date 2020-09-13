شؤون فلسطينية

الشرطة بغزة تُعلن القبض على المتهم بقتل القيادي بالجبهة الشعبية جبر القيق

الشرطة بغزة تُعلن القبض على المتهم بقتل القيادي بالجبهة الشعبية جبر القيق
جبر القيق
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جهاز المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية، القبض على قاتل القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جبر القيق قبل عدة أشهر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية، صباح الأحد، إن المباحث العامة في الشرطة وبالتعاون مع وحدة المهام الخاصة (سهم) في قوات التدخل وحفظ النظام ألقت القبض على المطلوب شادي صبحي الصوفي المتهم بقتل المواطن جبر القيق".

وأوضح المكتب الإعلامي، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك بعد عملية بحث وتحري أدت إلى الوصول ومعرفة المكان الذي يتواجد فيه الصوفي.


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