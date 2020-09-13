بينها "استعادة غزة" ومشاريع ضخمة.. القيادة الفلسطينية ترفض عرضاً عربياً "مغرياً" للتطبيع

قالت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، إن القيادة الفلسطينية رفضت إغراءات اقتصادية خيالية من الإمارات والسعودية مقابل الموافقة على التطبيع مع إسرائيل.



وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أنه وخلال الأشهر الأخيرة جرت مفاوضات سرية مع الإمارات بمشاركة ومعرفة السعودية والبحرين ومصر، والرئيس محمود عباس ومحمد اشتية رئيس الحكومة الفلسطينية بهدف إنهاء المعارضة الفلسطينية لإقامة علاقات مع إسرائيل.



وأشارت الصحيفة، إلى أن الإمارات والسعودية قدمت وعداً بإيقاف عملية تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية وفي نفس الوقت استئناف المفاوضات مع إسرائيل، لافتةً إلى أنه تم طرح عروض اقتصادية على القيادة الفلسطينية.



ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين دوليين شاركوا في هذه الخطوة، قولهم أنه عرض على القيادة الفلسطينية استثمارات ضخمة في البنية التحتية وفتح قنوات تجارية مباشرة، وبيع النفط والغاز بأسعار منخفضة للغاية، وإنشاء مناطق صناعية متطورة، وتوظيف عشرات الآلاف من المهندسين والأكاديميين الفلسطينيين في الشركات الخليجية وغيرها.



وأشارت إلى أنه "تم التطرق إلى تطوير قطاع غزة، ومساعدة السلطة الفلسطينية على استعادة السيطرة المدنية على غزة، بحسب الصحيفة.



وذكرت الصحيفة أنه "تم وعد السلطة بإعادة فتح اتفاقيات باريس الاقتصادية لعام 1994، التي تقيد الاقتصاد الفلسطيني بشدة، وتتركه معتمدا بشكل كامل على إسرائيل مقابل موافقة السلطة على تطبيع الدول العربية مع إسرائيل".



يذكر أن الإمارات والبحرين قد توصلوا إلى اتفاق سلام لتطبيع العلاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية.



ويستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الـ15 من سبتمبر الجاري مراسم توقيع الاتفاق بين إسرائيل والإمارات.



رام الله - دنيا الوطن