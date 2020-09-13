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إيران تكشف حجم صادراتها للدول العربية خلال خمسة أشهر

إيران تكشف حجم صادراتها للدول العربية خلال خمسة أشهر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف مسؤول إيراني بارز، عن حجم صادرات بلاده للدول العربية.

ونقلت وكالة (فارس)، عن فرزاد بيلتن، مدير الشؤون العربية والأفريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية، أن بلاده تقوم بتصدير نحو 2.5 مليار دولار من السلع غير النفطية للدول العربية في الشرق الأوسط والمطلة على الخليج.

وبلغ حجم الصادرات الإيرانية ما مقداره 2.5 مليار دولار، خلال 5 شهور فقط، في الفترة من 20 مارس/آذار، حتى 20 أغسطس/آب 2020.

وأوضح فرزاد بيلتن في بيان، أن الدول الرئيسية المستوردة للسلع غير النفطية الإيرانية في الفترة المذكورة بالترتيب، العراق والإمارات وعمان والكويت وسوريا وقطر والأردن ولبنان والبحرين، فيما لم تسجل أية صادرات لليمن والسعودية.

وأشار الى أن العراق استورد سلعا بقيمة 1.834 مليار دولار والأمارات بـ 310 ملايين دولار، وعمان 110 ملايين دولار، والكويت وسوريا وقطر 58 و56 و45 مليون دولار على التوالي.

يذكر أنه إثر جائحة كورونا وإغلاق المعابر الحدودية بين إيران ودول الجوار وتوقف حركة التجارة على مستوى المنطقة والعالم، فإن الصادرات للدول المذكورة انخفضت نحو 3.5 مليار دولار، ومن المتوقع تعويض الانخفاض نسبيا مع إعادة فتح الحدود و استئناف التبادل التجاري حتى نهاية السنة المالية الجارية، أي 20 مارس/آذار 2021

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