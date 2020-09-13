مصر تُسجل انخفاضاً بإصابات فيروس (كورونا) وارتفاعاً طفيفاً بالوفيات

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، عن تسجيل 148 إصابة بكورونا و20 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في موجزها اليومي إلى أن أعداد المصابين شهدت تراجعا طفيفا عقب تسجيل 148 حالة ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في البلاد 100856، وفق (روسيا اليوم).



وأكدت الوزارة تماثل 788 مريضا للشفاء، ليصبح عدد المتعافين 83261 حالة، فيما تم تسجيل 20 وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 5627 حالة.



وتشير الأرقام المسجلة إلى استقرار نسبي في أعداد المصابين والمتوفين بكورونا، حيث أعلنت مصر أمس الجمعة عن 148 إصابة و13 وفاة.