خطة أمريكية لتوسيع العمل الدبلوماسي والتطبيع الأوسع بين إسرائيل ودول عربية

قالت القناة الإسرائيلية الـ 12، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يخطط لعمل دبلوماسي جديد لدفع التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.



وأوضح القناة، أن هذه الخطوة ستكمن بمساعدة ترامب في تسيير رحلات طيران مباشرة بين إسرائيل والمغرب.



وتأتي هذه الأنباء في ظل توصل إسرائيل بوساطة أمريكية في الأسابيع الأخيرة إلى اتفاقين على تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، وفق القناة الإسرائيلية.



رام الله - دنيا الوطن