شؤون فلسطينية

انحسار تأثير الموجة شديد الحرارة بفلسطين وهذه تفاصيل الحالة الجوية

انحسار تأثير الموجة شديد الحرارة بفلسطين وهذه تفاصيل الحالة الجوية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ينحسر اليوم الأحد، تأثير الموجة شديدة الحرارة على البلاد حيث يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

هذه الليلة يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق والرياح شمالية غربية  إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء: يكون الجو حاراً في المناطق الجبلية  إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين خلال الموجة شديدة الحرارة من:

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-19 30-19 32-20 بيت لحم 31-19 30-19 32-20
رام الله والبيرة 30-18 29-18 31-19 طولكرم 32-21 31-20 33-21
نابلس 32-20 31-20 32-21 قلقيلية 32-21 31-20 33-21
جنين 35-22 34-22 35-23 سلفيت 31-19 30-19 32-20
طوباس 36-23 35-23 36-24 روابي 36-23 35-23 36-24
الخليل 30-19 29-19 31-20 غزه 30-22 30-22 31-23
أريحا 39-27 38-27 39-28 خانيونس 30-22 30-22 31-23
الأغوار الشمالية 37-25 36-25 37-26 رفح 31-21 31-21 32-22

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