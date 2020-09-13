دولي

البرازيل: تسجيل 814 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

البرازيل: تسجيل 814 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت البرازيل البرازيلية يوم السبت، 814 حالة وفاة و33523 حالة إصابة جديدة جراء فيروس (كورونا) المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وسجلت البلاد التي تحتل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، حتى الآن 131210 حالات وفاة وأربعة ملايين و315687 حالة إصابة مؤكدة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

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