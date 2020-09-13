مصر: تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت مصر اليوم الأحد، 148 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى 20 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.







وشهدت أعداد المصابين، تراجعا طفيفا عقب تسجيل 148 حالة ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في البلاد 100856، وفق ما ذكرت وزارة الصحة والسكان في البلاد.



وأكدت الوزارة تماثل 788 مريضا للشفاء، ليصبح عدد المتعافين 83261 حالة، فيما تم تسجيل 20 وفاة لتبلغ حصيلة الوفيات 5627 حالة.





رام الله - دنيا الوطن