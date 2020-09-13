شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" بغزة: تحرير 85 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار

"الاقتصاد" بغزة: تحرير 85 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أن طواقم حماية المستهلك نظمت، 188 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق .

وأضافت أنه تم تحرير 85 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للاسعار، وتنفيذ 14 جولة ميدانية للمحلات التجارية.

وشددت على أنه تم تحرير ثمانية محاضر إتلاف لمواد غذائية ومشروبات ولحوم فاسدة منتهية الصلاحية، مشيرة إلى أن الجولات تركزت على بائعي الدواجن وتم تحرير محاضر ضبط في عدد منهم لعدم التزامهم بالتسعيرة.

وقالت وزارة الإقتصاد : "لمسنا التزام من بائعي الخضروات بالأسعار التي أقرتها الوزارة ".

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