تصاعد دخان في مرفأ بيروت من بقايا حريق الخميس

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شوهد عمود من الدخان يتصاعد فوق مرفأ بيروت خلال الليل يوم السبت وذلك بعد يومين فقط من اندلاع حريق ضخم وتغطيته مناطق شاسعة من العاصمة اللبنانية بسحابة من الدخان والرماد.



ونقلت وكالة أنباء (رويترز) عن مصدر أمني قوله: إن هذا الدخان ناجم عن بقايا حريق يوم الخميس الذي عاد للاشتعال يوم السبت، مضيفاً أن رجال الإطفاء الموجودين في الموقع منذ يوم الخميس يقومون بإخماد بقايا الحريق قائلا إنه لا يوجد خطر مباشر على المدينة.



ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورا لحريق صغير ودخان يتصاعد من المرفأ المدمر.



وشب حريق الخميس بعد أسابيع من الانفجار الضخم الذي دمر المرفأ ومساحة شاسعة من المدينة. ودفع الحريق بعض السكان، الذين ما زالوا يعانون من صدمة انفجار الشهر الماضي الذي أعقبه حريق في المرفأ، إلى الفرار من المدينة.