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الإمارات تسجل أعلى مستوى لحالات الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الإمارات تسجل أعلى مستوى لحالات الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الإصابات بفيروس (كورونا) في الإمارات ارتفاعاً، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 1007 حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الإصابات ألفاً منذ بدء الكشف عن حالات الإصابة بالفيروس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات نحو 78.849 ألف حالة، في الوقت الذي أعلنت فيه الوزارة عن وفاة مصاب بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 399 حالة، فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 521 حالة جديدة لمصابين بالفيروس.

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