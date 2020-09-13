فروانة: أكثر من 125 ألف معتقل منذ اتفاق أوسلو





وأضاف: سُجل منذ توقيع الاتفاق في 13 من أيلول/سبتمبر 1993 أكثر من 125 ألف حالة اعتقال، طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم نواب ووزراء.





وتابع فروانة، أنه خلال هذه الفترة الزمنية افتتحت سلطات الاحتلال العديد من السجون والمعتقلات لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة من المعتقلين.



ومنذ توقيع اتفاق أوسلو، ارتقى من بين الأسرى 111 شهيداً، نتيجة التعذيب والقتل المتعمد والاهمال الطبي وكان آخرهم الأسير/ داوود طلعت الخطيب الذي استشهد في الثاني من الشهر الجاري، هذا بالإضافة الى عشرات آخرين توفوا بعد خروجهم من السجن بفترات وجيزة متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.



رام الله - دنيا الوطنكتب المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة على صفحته عبر (فيسبوك): أن الاعتقالات الإسرائيلية للفلسطينيين لم تتوقف يوماً بالرغم من توقيع اتفاق (أوسلو) و"العملية السلمية".