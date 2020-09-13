دعت لـ"يوم رفض شعبي انتفاضي" الثلاثاء.. القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية تُصدر بيانها الأول

كما دعت لاعتبار يوم الجمعة 2020/9/18 يوم حداد، ترفع فيه الأعلام السوداء شجباً لاتفاق أمريكا- اسرائيل- الإمارات- البحرين في كل الساحات والمباني والبيوت، وتقرع الكنائس أجراس الحداد وخطبة الجمعة رثاء لأنظمة الردة والخيانة لقضية العرب والمسلمين المركزية. ويرافق ذلك فعاليات تشمل كل نقاط التماس على أراضي المحافظات الشمالية.





يأتي ذلك، بعد نحو شهر ونصف من الإعلان الثلاثي (الأمريكي -الإماراتي الإسرائيلي) بشأن الاتفاق، الذي يقضي بتطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب.





كما أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، عن اتفاق مماثل، بين إسرائيل ومملكة البحرين.







طالع البيان رقم 1 للقيادة الوطنية الموحدة للتحميل اضغط هنا

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: قال مساء يوم السبت: إنه خلال الساعات المقبلة، سيتم الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.ويقام يوم الثلاثاء المقبل 15 من أيلول/ سبتمبر الجاري، حفل توقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، وذلك برعاية أمريكية في البيت الأبيض.