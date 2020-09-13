شؤون فلسطينية

دعت لـ"يوم رفض شعبي انتفاضي" الثلاثاء.. القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية تُصدر بيانها الأول

دعت لـ"يوم رفض شعبي انتفاضي" الثلاثاء.. القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية تُصدر بيانها الأول
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية في فلسطين، فجر اليوم، بيانها الأول، بعد تشكيلها من قبل الفصائل الفلسطينية.

ودعت هذه القيادة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لأن يكون يوم 15 من أيلول/ سبتمبر الجاري، يوم رفض شعبي انتفاضي في الوطن، ترفع فيه راية فلسطين في مدننا وقرانا ومخيماتنا في الوطن، وكل ساحات تواجد جاليتنا، تعبيراً عن رفضنا الحاسم لرفع علم الاحتلال والقتل والعنصرية على سارية الذل في أبو ظبي والمنامة. 

كما دعت القوى الحية والمؤسسات الأهلية والجماهيرية والطلابية والنسوية على امتداد وطننا العربي الحبيب، لأن ترفع راية العز العربية وعلم فلسطين، استنكاراً ورفضاً لاتفاقية العار في هذا اليوم الأسود.

كما دعت لاعتبار يوم الجمعة 2020/9/18 يوم حداد، ترفع فيه الأعلام السوداء شجباً لاتفاق أمريكا- اسرائيل- الإمارات- البحرين في كل الساحات والمباني والبيوت، وتقرع الكنائس أجراس الحداد وخطبة الجمعة رثاء لأنظمة الردة والخيانة لقضية العرب والمسلمين المركزية. ويرافق ذلك فعاليات تشمل كل نقاط التماس على أراضي المحافظات الشمالية. 

وكان عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: قال مساء يوم السبت: إنه خلال الساعات المقبلة، سيتم الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.

ويقام يوم الثلاثاء المقبل 15 من أيلول/ سبتمبر الجاري، حفل توقيع الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي، وذلك برعاية أمريكية في البيت الأبيض.

يأتي ذلك، بعد نحو شهر ونصف من الإعلان الثلاثي (الأمريكي -الإماراتي الإسرائيلي) بشأن الاتفاق، الذي يقضي بتطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب.

كما أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، عن اتفاق مماثل، بين إسرائيل ومملكة البحرين.

طالع البيان رقم 1 للقيادة الوطنية الموحدة للتحميل اضغط هنا

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