بعد توقف عدة أيام.. شركة بريطانية تستأنف التجارب العلاجية على لقاح فيروس (كورونا)





ويعد هذا العلاج، وفق منظمة الصحة العالمية، أحد أبرز العلاجات الأكثر تطوراً التي تخضع للتطوير حالياً، وذلك بعد حصولها على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية.



وتوقفت منذ عدة أيام المرحلة الأخيرة للتجارب على اللقاح التجريبي، الذي طوره باحثون من جامعة اكسفورد، بعد إصابة أحد المشاركين في التجارب ببريطانيا، بإعياء مما ألقى بظلال من الشك على إمكانية الطرح المبكر للعلاج.



وقالت الشركة "أدت عملية مراجعة في السادس من أيلول/ سبتمبر إلى وقف طوعي للتجارب بأنحاء العالم لإتاحة المجال للجان المستقلة، والجهات التنظيمية الدولية بمراجعة بيانات السلامة".



وأضافت، أن المسؤولين عن مراجعة معايير السلامة، أجازوا للهيئة البريطانية لسلامة الأدوية، استئناف التجارب في بريطانيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وصنفت منظمة الصحة العالمة لقاح (أسترا زينيكا) بأنه الأفضل بين عدة علاجات قيد التطوير.

رام الله - دنيا الوطنبعد توقف عدة أيام، استأنفت شركة (أسترا زينيكا)، التجارب العلاجية في بريطانيا، على لقاحها الخاص بالوقاية من فيروس (كورونا) المسبب لمرض (كوفيد- 19).