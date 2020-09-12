دولي

فرنسا تُسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

فرنسا تُسجل رقماً قياسياً جديداً بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فرنسا، اليوم السبت، رقماً قياسياً جديداً، مع تجاوز الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، حاجز 10 آلاف للمرة الأولى.

وأعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 10561 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وكان الرقم السابق المسجل، هو 9843 إصابة جديدة، أول أمس الخميس.

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