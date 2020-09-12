وزير الحكم المحلي يُعلن عن جهوزية عطاء الاستثمار في مكب زهرة الفنجان





رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الحكم المحلي، مجدي الصالح، مساء اليوم السبت، عن جهوزية عطاء الاستثمار في مكب زهرة الفنجان، استنادا لقرار مجلس الوزراء، لطرح العطاء على المستوى الدولي من قبل الحكومة.وأكد الصالح، خلال لقائه بمجلس إدارة مكب زهرة الفنجان، والمكون من رؤساء بلديات محافظتي جنين وطوباس والطواقم الفنية، الانتهاء من التحضيرات اللازمة للعطاء؛ ليكون جاهزاً للطرح، ليتيح المجال لشركات محلية وإقليمية وعالمية للمنافسة في الاستثمار في الموقع بتكنولوجيا حديثة، واستخراج الطاقة من النفايات.واطلع المجلس على مكونات العطاء، وآليات تنفيذ المشروع، والجهود التي بذلت من قبل الحكومة والوزارة؛ للوصول إلى هذه النتيجة، التي من شأنها أن تساهم في تحقيق السلامة للمواطنين، وتحافظ على البيئة والصحة العامة، بالتخلص من النفايات.وأوضح الصالح، أن هذا المشروع، إذا ما تحقق، يعتبر إنجازاً مهماً، وخطوة فريدة على المستويين المحلي والإقليمي، في التخلص من كم هائل من النفايات الصلبة في فلسطين، وتوفير الطاقة الكهربائية لمحافظات الشمال، بأكثر من ثلث احتياجها الحالي، حيث تعتبر النفايات والكهرباء من أهم التحديات التي تواجه مجتمعنا.وطالب إدارة المكب وضع خطة لمعالجة النفايات خلال فترة التجهيز للمشروع بعد ترسيته، والتي من المتوقع أن تكون من سنتين إلى ثلاث كحد أقصى، منوهاً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة في المساعدة بذلك، من خلال إنشاء محطات الترحيل والفرز للتقليل من النفايات، وتوفير السيارات والمعدات لقطاع النفايات ووضع السياسات والخطط وتذليل العقبات.