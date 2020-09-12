الحرس الثوري: البحرين ستواجه "انتقاماً قاسياً" من شعبها والفلسطينيين

خالد بن أحمد ال خليفة ووزير المالية الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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رام الله - دنيا الوطن

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت: إن البحرين ستواجه "انتقاماً قاسياً" من شعبها ومن الفلسطينيين، بسبب تحرك المنامة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.



وقال الحرس الثوري في بيان على موقعه الإلكتروني "على الجلاد الذي يحكم البحرين، أن ينتظر انتقاماً قاسياً من قبل المجاهدين الساعين لتحرير القدس، ومن شعب هذا البلد المسلم الشامخ"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس، الجمعة، التوصل لاتفاق تطبيعي بين إسرائيل والبحرين، وذلك بعد نحو 40 يوماً من اتفاق مماثل بين الإمارات وإسرائيل.



ودانت منظمة التحرير، وجميع الفصائل الفلسطينية، الاتفاق البحريني الإسرائيلي، ووصفته بأنه طعنة غادرة في ظهر الشعب الفلسطيني.