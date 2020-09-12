الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 96 منشأة وتخالف آخريين

أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة الخليل، د. سليمان جرادات، الى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة، قامت بجولات ميدانية اليوم، في مدينة الخليل، دورا، شمال الخليل، يطا وضواحيها، السموع والظاهرية.



يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية، للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين.





وأشار إلى أنه تم زيارة ومتابعة 96 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 77 منها بشروط السلامة العامة، كما خالفت اللجان منشأتين غير ملتزمتين باجراءات السلامة، ووجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 17 منشأة غير ملتزمة.











رام الله - دنيا الوطن