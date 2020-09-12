شاهد: هنية يزور "مرج الزهور" بعد 27 عاماً من الإبعاد





وتأتي هذه الزيارة، بعد نحو 27 عاماً من تواجده في المنطقة ذاتها، إبان إبعاد سلطات الاحتلال له/ ولما يزيد على 400 من قادة وكوادر حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي).



وتعتبر هذه المرة الأولى، التي يزور فيها رئيس الحركة مرج الزهور/ منذ استطاع المبعدون إجبار الاحتلال على إعادتهم إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بعدما مكثوا لأكثر من 12 شهراً على الحدود في هذه المنطقة.



واستذكر رئيس الحركة، ذكريات الإبعاد، حيث استطاع المبعدون العيش في هذه المنطقة الجبلية التي قال إنها جبال نحبها وتحبنا، لأن على وقعها صنعت الانتصارات، وكتبت صفحات المجد والعودة إلى فلسطين في خيام منعزلة، وجسدوا معاني النضال والثبات الفلسطيني، فضلا عن ضربهم النموذج في الأخوة الصادقة والإيثار، معتبراً الإبعاد مرحلة فارقة، جسدت تحولاً استراتيجياً في مسيرة حركة (حماس) والشعب الفلسطيني، ووضعت الأسس للعلاقة مع محور المقاومة، وعدد من دول المنطقة.



وقال رئيس الحركة، خلال زيارته إلى مرج الزهور: إنه لا يمكن أن ينسى الترحاب من سكان المنطقة ومساندتهم بما يمتلكون من بساطة العيش للمبعدين، ووقوف لبنان وشعبها وقيادتها ومقاومتها إلى جانب موقف المبعدين وصمودهم وتعزيز عناصر الصمود لهم، وقال: إن تاريخاً مشتركاً بين حركة حماس ولبنان كتب في هذه المنطقة.





واستذكر في الوقت نفسه العديد من الشهداء والقادة الذين رافقهم في رحلة الإبعاد، ومنهم الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، أسد فلسطين، والشهيد جمال منصور، وجمال سليم، والشيخ حامد البيتاوي، والشيخ أبو حسن شمعة، والشيخ عبد الفتاح دخان، وفق ما نقل موقع حركة حماس على الإنترنت.



وأضاف هنية: أن الارتباط التاريخي الذي تجسد في الإبعاد والمشاعر التي عبر عنها الشعب الفلسطيني في المخيمات، والشعب اللبناني في اللقاءات، وفي استقباله اليوم في مرج الزهور، تؤكد أنه ارتباط مقدس بين شعبين وحد بينهما الدم ومعاني الأخوة الصادقة، وهذه العلاقة التاريخية، ستستمر وتتنامى بإذن الله.













رام الله - دنيا الوطنزار إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) عصر اليوم، منطقة "مرج الزهور" في الجنوب اللبناني.