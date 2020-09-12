طوباس: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم السبت، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) في المحافظة.



وأضافت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن أربع إصابات، كانت من مخيم "الفارعة"، وأربع من مدينة طوباس، بينما شهدت طمون إصابة واحدة، كما سجلت المحافظة، خمس حالات تعافٍ.