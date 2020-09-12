طوباس: تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم السبت، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) في المحافظة.
وأضافت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن أربع إصابات، كانت من مخيم "الفارعة"، وأربع من مدينة طوباس، بينما شهدت طمون إصابة واحدة، كما سجلت المحافظة، خمس حالات تعافٍ.
أعلنت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم السبت، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19) في المحافظة.
وأضافت في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك)، أن أربع إصابات، كانت من مخيم "الفارعة"، وأربع من مدينة طوباس، بينما شهدت طمون إصابة واحدة، كما سجلت المحافظة، خمس حالات تعافٍ.
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