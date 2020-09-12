شؤون فلسطينية

الأحمد: الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات وندرس وضع الجامعة العربية

الأحمد: الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية خلال ساعات وندرس وضع الجامعة العربية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إنه خلال الساعات المقبلة، سيتم الإعلان عن القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.

وأضاف في لقاء مع (تلفزيون فلسطين): أنه يجب اليوم قبل الغد إنهاء سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، وإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة، وصولاً للشراكة الوطنية الكاملة.

وتابع الأحمد: الانتخابات كانت جزءاً من المطروح في الحوار باجتماع "الأمناء العامون"، مشيراً إلى أنه قبل تفشي (كورونا) كان الحديث عن الانتخابات، ورئيس لجنتها ذهب إلى غزة، ووصلنا إلى نقطة إيجابية، وجاءت بعدها (كورونا)، وبعد ذلك جاء مخطط "الضم".

ولفت إلى أن يوم الثلاثاء، يوم مفصلي، "حتى ترد الفصائل على الرويبضة، وأصحاب الخيانة أصبحت وجهة نظر".

وتابع: ندرس وضع الجامعة العربية، والأيام المقبلة الأفعال ستتحدث عن نفسها، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية، لم تتفاجأ من إعلان البحرين عن اتفاقها التطبيعي مع إسرائيل.

وشدد الأحمد على أن علاقات قوية، كانت تربط السلطة الفلسطينية مع البحرين، قبل انعقاد "ورشة البحرين" في شباط/ فبراير الماضي.

ووجه عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، كلامه إلى ملك البحرين: أنتم والإمارات بهذه الاتفاقيات، تشرعنون الضم، والإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل.

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