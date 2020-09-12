مستوطن يُطلق النار باتجاه منزل في الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق مستوطن، مساء اليوم السبت، النار باتجاه منزل في شارع الشهداء، وسط مدينة الخليل.



وأفاد شهود عيان، بأن مستوطناً، كان برفقة مجموعه من المستوطنين المدججين بالسلاح في شارع الشهداء وسط المدينة، أطلق الرصاص باتجاه منازل المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.



كما داهمت قوات الاحتلال، عدة أحياء في يطا جنوب الخليل، وفتشت عدة منازل ومحلات تجارية، وعبثت بكاميرات المراقبة الخاصة بالمواطنين، بحجة اختفاء مستوطن.