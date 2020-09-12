جامعة الأزهر بغزة تُصدر إعلاناً "مهماً" للطلبة بخصوص التسجيل للفصل الدراسي الأول
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت جامعة الأزهر، بغزة، اليوم السبت، إعلاناً "مهماً" لطلبة الجامعة، بخصوص التسجيل للفصل الدراسي الأول 2020/2021.
وأعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، عن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الأول 2021/2020، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13/9/2020، وحتى يوم الخميس الموافق 8/10/2020.
ولفتت الجامعة إلى أن الطلبة، سيتمكنون من التسجيل بعد تسديد رسوم تسع ساعات معتمدة؛ من خلال التوجه لأقرب نقطة تحصيل (Palpay) في منطقتهم السكنية.
أصدرت جامعة الأزهر، بغزة، اليوم السبت، إعلاناً "مهماً" لطلبة الجامعة، بخصوص التسجيل للفصل الدراسي الأول 2020/2021.
وأعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، عن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الأول 2021/2020، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13/9/2020، وحتى يوم الخميس الموافق 8/10/2020.
ولفتت الجامعة إلى أن الطلبة، سيتمكنون من التسجيل بعد تسديد رسوم تسع ساعات معتمدة؛ من خلال التوجه لأقرب نقطة تحصيل (Palpay) في منطقتهم السكنية.
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