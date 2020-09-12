جامعة الأزهر بغزة تُصدر إعلاناً "مهماً" للطلبة بخصوص التسجيل للفصل الدراسي الأول

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت جامعة الأزهر، بغزة، اليوم السبت، إعلاناً "مهماً" لطلبة الجامعة، بخصوص التسجيل للفصل الدراسي الأول 2020/2021.



وأعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، عن فتح باب التسجيل للفصل الدراسي الأول 2021/2020، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13/9/2020، وحتى يوم الخميس الموافق 8/10/2020.



ولفتت الجامعة إلى أن الطلبة، سيتمكنون من التسجيل بعد تسديد رسوم تسع ساعات معتمدة؛ من خلال التوجه لأقرب نقطة تحصيل (Palpay) في منطقتهم السكنية.