محافظ سلفيت يُصدر قرارات جديدة بظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)



كما قرر تمديد إغلاق مدرسة "بنات مردة" الثانوية وذكور بروقين الأساسية، والتزام جميع المخالطين المباشرين للمصابين، والذين تم فحصهم بالعزل المنزلي لمدة 14 يوماً.



كما أعلن كميل، فحص الطلبة المخالطين للمعلم المصاب في مدرسة ذكور بروقين الأساسية.

رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، اليوم السبت، قرارات جديدة، في ظل ازدياد حالات الإصابة بفيروس (كورونا)، وبعد التشاور مع مديري الصحة، والتربية والتعليم.وقرر كميل وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة، عبر (فيسبوك)، فتح مدارس "حارس" و"كفل حارس" و"سرطة" و"مردة" الأساسية المختلطة.